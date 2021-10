Polizia, comunicato: Viola la detenzione domiciliare: arrestato dalla Polizia

Polizia, ultimissima dalla Questura di Teramo:

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito dei quotidiani controlli a persone sottoposte a misure restrittive degli arresti domiciliari, detenzione domiciliare ed altre limitazioni, una Volante ha riconosciuto un cittadino di nazionalità rumena, da qualche mese sottoposto alla detenzione domiciliare, in una via del centro storico – riporta testualmente l’articolo online. Subito bloccato, il cittadino straniero ha tentato, con evidente incertezza, di dare giustificazione della sua assenza dal domicilio riferendo di doversi recare ad acquistare beni di prima necessità. Gli accertamenti effettuati hanno però escluso totalmente la fondatezza della motivazione e l’uomo è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di evasione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dopo le formalità di rito è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica e ricondotto presso l’abitazione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dalla Questura di Teramo e pubblicata online sul sito istituzionale della Polizia di Stato. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale della Polizia di Stato, area Questure online – sezione Questura di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: questure.poliziadistato.it