POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: ARRESTATO UN CITTADINO STRANIERO SOCIALMENTE PERICOLOSO.

Alle prime luci dell’alba è stata eseguita nei confronti di un cittadino marocchino l’Ordinanza di carcerazione, con aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di dimora in Avezzano e di permanenza notturna in abitazione, oltre alla presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria di cui era destinatario finora – L’uomo con precedenti penali per reati contro il patrimonio, in particolare per furti in attività commerciali, durante gli ordinari controlli da parte degli equipaggi della Volante del Commissariato di Avezzano, veniva sorpreso in violazione degli obblighi imposti – precisa la nota online. In dette circostanze il cittadino straniero forniva giustificazioni che da accertamenti successivi risultavano futili e provatamente falsi, puntualmente segnalati all’Autorità Giudiziaria dagli Operatori della Polizia di Stato – riporta testualmente l’articolo online. L’emissione dell’Ordinanza di aggravamento emessa dal locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica, permetteva al personale del Settore Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, di catturare l’arrestato e di condurlo, dopo le formalità di rito, presso la Casa Circondariale di Avezzano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo della Polizia per quanto riguarda la Questura di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet della Polizia di Stato, sezione Questura di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: questure.poliziadistato.it