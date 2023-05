POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: CONTROLLI CON STREET CONTROL.

- Advertisement -

Nella mattinata di sabato 20 maggio, la Polizia di Stato di L’Aquila ha effettuato un servizio mirato sulla SS.690 “Avezzano –Sora”, utilizzando l’apparecchiatura speciale “Street Control”. Il dispositivo, una volta posizionato sul cofano motore della vettura di servizio, effettua la lettura a distanza delle targhe dei veicoli e consente di rilevare in tempo reale la regolarità della copertura assicurativa e della revisione e di elevare immediatamente le previste contravvenzioni al Codice della Strada – si apprende dal portale web ufficiale. Gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Avezzano hanno effettuato i controlli sulla SS 690 perché attualmente è interessata da consistenti lavori di manutenzione che ne determinano la riduzione di carreggiata su lunghi tratti ed è percorsa da un considerevole volume di traffico di mezzi pesanti e veicoli commerciali nei giorni feriali – aggiunge la nota pubblicata. Numerose le autovetture controllate e ben 10 le infrazioni al Codice della Strada contestate; tre i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo – recita il testo pubblicato online. La pattuglia della Polizia Stradale è stata a lungo impegnata con un conducente residente nel frusinate, che circolava alla guida di un’autovettura non revisionata, non assicurata e con la patente di guida scaduta di validità: il documento è stato immediatamente ritirato ed il veicolo sottoposto a sequestro – riporta testualmente l’articolo online.

