POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: EVADE DAGLI ARRESTI DOMICILIARI A MONTESILVANO E VIENE RINTRACCIATO AD AVEZZANO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA DEL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA.

Nel tardo pomeriggio di ieri, la Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, su segnalazione della Sala Operativa della Questura di Pescara, attivava le ricerche nella cittadina marsicana di un uomo evaso dagli arresti domiciliari a Montesilvano – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Uomo stava scontando la misura cautelare per aver commesso reati contro il patrimonio, in particolare furti e rapine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il personale del Settore Anticrimine del Commissariato, in brevissimo tempo, anche attraverso il monitoraggio dei numerosi parenti residenti in città, riusciva ad acquisire informazioni utili e a rintracciare il fuggiasco, che aveva trovato rifugio proprio presso l’abitazione di familiari – precisa il comunicato. Lo stesso veniva, pertanto, tratto in arresto per il reato di evasione e, d’intesa con il Magistrato e dopo le formalità di rito, tradotto nella Casa Circondariale di Lanciano e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria – viene evidenziato sul sito web.

