POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: OPERAZIONE “ALTO IMPATTO”

Polizia, nuovo comunicato online sul sito nella sezione Questura di L’Aquila:

Tra la sera di sabato e la notte di domenica scorsi la gli uomini del Polizia di Stato di Avezzano unitamente a alla Polizia Locale, nell’ambito delle operazioni “alto impatto” disposte dal Questore dell’Aquila , hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio del comune . Pattugliate ed attenzionate alcune zone della Città individuate nelle riunioni tecniche tenutesi nei giorni scorsi presso la Questura dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. In particolare sono state identificate e controllate circa duecento persone nei pressi dei luoghi di ritrovo anche con l’ausilio dell’Unità Cinofila della Polizia di Stato proveniente da Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Il fiuto del pastore tedesco “Airton” ha permesso il ritrovamento di una piccola quantità di stupefacente nascosto in Via Corradini tra le scale del Tribunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un giovane diciottenne invece, nei pressi di Piazza della Repubblica occultava nelle tasche una piccola quantità di hashish ed è stato segnalato al Prefetto per la violazione della specifica normativa – si legge sul sito web ufficiale. Nell’ambito delle operazioni due locali adibiti a pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande sono stati oggetto di controllo amministrativo – aggiunge testualmente l’articolo online. Circa un centinaio sono stati i veicoli controllati dalla Polizia Stradale, diverse le sanzioni elevate ai sensi del codice della Strada anche con decurtazione di punti sulla patente di guida – si legge sul sito web ufficiale. L’attività di controllo effettuata con l’etilometro ha accertato due conducenti positivi all’abuso di alcool alla guida e pertanto il titolo di guida è stato ritirato – riporta testualmente l’articolo online. Nessun conducente invece è risultato positivo al test antidroga effettuato dal medico della Polizia giunto dalla Questura dell’Aquila che lavorava a bordo del camper.

