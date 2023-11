POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: RINVENUTA SOSTANZA STUPEFACENTE.

Polizia, nuovo comunicato online sul sito – sezione Questura di L’Aquila:

Nella serata di ieri 9 novembre la Polizia di Stato ha rinvenuto circa due chilogrammi di sostanza stupefacente all’interno di un’autovettura condotta da un giovane lungo l’autostrada A/25, sulla carreggiata Roma – Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Pratola Peligna (AQ), impegnata nel servizio di vigilanza stradale, è intervenuta, a seguito di un tamponamento tra due autovetture sottoponendo a controllo i conducenti – precisa il comunicato. Nello specifico, uno di essi, durante le verifiche di rito, manifestava particolare agitazione emotiva dovuta alla presenza degli agenti e preoccupazione per la destinazione del veicolo rimasto fortemente danneggiato a seguito dell’incidente – recita la nota online sul portale web ufficiale. I successivi riscontri effettuati in banca dati facevano emergere che il giovane aveva la patente di guida sospesa ed era persona già segnalata alle autorità, motivo per cui gli operatori effettuavano un’indagine più approfondita sulla sua posizione giuridica e sul veicolo – recita il testo pubblicato online. Tale attività degli agenti portava al rinvenimento dell’ingente quantitativo di stupefacente tipo hashish che il giovane stava trasportando nel veicolo, contenuto da una busta per la spesa occultata sotto al sedile anteriore dell’autovettura – viene evidenziato sul sito web. Dell’attività svolta veniva subito informata l’Autorità Giudiziaria competente di Sulmona (AQ) e il giovane veniva sottoposto a rilievi foto-segnaletici presso il Posto di Polizia Scientifica del Commissariato Pubblica Sicurezza di Sulmona –

