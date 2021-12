Polizia di Stato: la Squadra Mobile arresta coppia di spacciatori

Polizia, nuovo comunicato online sul sito nella sezione Questura di Teramo:

Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sulla costa teramana, svolti, su impulso del Questore di Teramo, personale della Squadra Mobile in Martinsicuro (TE) ha tratto in arresto, in flagranza di reato, i cittadini di etnia rom, S.O. di anni 40 e B.S di anni 31 entrambi pregiudicati – precisa il comunicato. Nel corso della perquisizione della loro abitazione sono stati rinvenuti, occultati tra i vestiti contenuti nell’armadio della loro camera da letto,grammi 68,50 di sostanza stupefacente del tipo eroina e grammi 57,60 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento – recita il testo pubblicato online. Nella loro disponibilità è stata trovata anche una cospicua somma di denaro sottoposta a sequestro preventivo – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Polizia di Stato in merito alle notizie del giorno diffuse dalla Questura di Teramo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web della Polizia di Stato, sezione Questura di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: questure.poliziadistato.it