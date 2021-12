Polizia: espulsione dal T.N. di cittadini stranieri irregolari

Polizia, ultimissima dalla Questura di Teramo:

Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Teramo, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare riferimento all’immigrazione clandestina, ieri, 21 Dicembre, personale dell’Ufficio Immigrazione ha proceduto all’espulsione del cittadino extracomunitario di nazionalità albanese, di anni 54, gravato di numerosi reati in merito a produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, con accompagnamento presso il Centro Rimpatri di Bari Palese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Inoltre, sempre nella giornata di ieri, la Questura di Teramo dava esecuzione al decreto di Espulsione, come misura alternativa alla detenzione, di un cittadino colombiano di 55 anni, detenuto presso la Casa Circondariale di Teramo, a seguito di condanna per traffico illecito di sostanze stupefacenti,con accompagnamento dello stesso presso l’aeroporto di Roma – Fiumicino per il rimpatrio in Colombia, sotto scorta internazionale

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Polizia di Stato per la Questura di Teramo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet della Polizia di Stato, sezione Questura di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: questure.poliziadistato.it