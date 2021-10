Polizia: espulso cittadino pericoloso

Polizia, la nuova nota online dalle questure pubblicata sul sito web istituzionale, sezione Questura di Teramo:

Stamani è stato accompagnato da 2 equipaggi di Poliziotti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Teramo alla Frontiera di Roma/Fiumicino per essere rimpatriato in Marocco – riporta testualmente l’articolo online. Dopo un periodo in carcere, a B.A. di anni 36, responsabile di vari reati in tema di spaccio di sostanze stupefacenti e rapina, è stata notificata la misura di sicurezza dell’espulsione per la pericolosità sociale, eseguita dalla Questura – viene evidenziato sul sito web.

