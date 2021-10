Polizia Ferroviaria: 2 arrestati, un indagato e oltre 2300 persone controllate

Polizia, nuovo comunicato online sul sito – sezione Questura di Teramo:

Il bilancio dell’attività della Polizia di Stato nell’ultima settimana sui treni e nelle stazioni ferroviarie di Marche, Umbria e Abruzzo2 arrestati, un indagato e oltre 2.300 persone controllate – 230 pattuglie impiegate in stazione e 50 a bordo di 100 treni e 2 sanzioni elevate: è questo il bilancio dell’attività, nell’ultima settimana, del Compartimento Polizia ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Gli agenti della Polfer di Pescara unitamente a quelli d Bologna hanno arrestato un cittadino romeno di 59 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla Romania per reati finanziari commessi nel proprio paese – si apprende dalla nota stampa. L’uomo è stato fermato per un controllo a bordo di un treno a lunga percorrenza e condotto presso la casa circondariale di Vasto – riporta testualmente l’articolo online. Nella stazione di Giulianova la Polizia Ferroviaria ha denunciato un cittadino italiano di 67 anni per evasione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’uomo, controllato dagli agenti, è risultato sottoposto al regime degli arresti domiciliari nella propria abitazione, dove è stato poi ricondotto al termine degli atti di rito – riporta testualmente l’articolo online. Gli agenti della Polfer di Vasto, in servizio di vigilanza ai seggi elettorali, hanno denunciato un italiano di 57 anni sorpreso a fotografare la scheda elettorale – si apprende dalla nota stampa. In particolare, gli agenti sono intervenuti su richiesta del presidente del seggio che ha udito dall’interno della cabina elettorale, il tipico rumore dello scatto fotografico – L’uomo è stato denunciato per aver introdotto l’apparato cellulare nella cabina – si apprende dal portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa della Polizia di Stato in merito alle notizie del giorno diffuse dalla Questura di Teramo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale della Polizia di Stato, area Questure online – sezione Questura di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: questure.poliziadistato.it