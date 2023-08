Polizia, FESTIVITÀ DEL FERRAGOSTO: TRE LE PERSONE ARRESTATE DALLA POLIZIA DI STATO

Dal sito della Polizia di Stato – Questura di Pescara:

Nel lungo ponte di ferragosto, la Polizia di Stato ha intensificato al massimo le attività di controllo del territorio per prevenire e contrastare episodi di criminalità diffusa – viene evidenziato sul sito web. La Squadra Volante ha arrestato un cittadino italiano di 56 anni, con precedenti penali contro il patrimonio, per il reato di furto aggravato su un’autovettura parcheggiata nei pressi del Ponte del Mare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I fatti sono accaduti domenica pomeriggio, quando è giunta la segnalazione alla Sala Operativa di un uomo che aveva appena infranto il finestrino di una vettura con l’intenzione di asportare gli oggetti custoditi all’interno – recita il testo pubblicato online. Grazie alla segnalazione del cittadino, gli equipaggi si sono immediatamente portati nella zona ed hanno proceduto all’individuazione della persona segnalata, un uomo di 56 anni, che si stava allontanando dal luogo e che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso della refurtiva – viene evidenziato sul sito web. Lunedì pomeriggio, gli agenti della Squadra Volante, allertati da una telefonata che segnalava un probabile furto, sono intervenuti sul lungomare cittadino dove hanno sorpreso in flagranza del reato di furto aggravato un 50enne ed una 27enne – recita la nota online sul portale web ufficiale. La coppia, poco prima, con l’aiuto di una tenaglia tronchese, aveva tagliato i cavi di acciaio che assicuravano due biciclette posteggiate nelle rastrelliere sistemate davanti a due stabilimenti balneari nella zona sud della città. La coppia, dopo aver prelevato la prima bicicletta elettrica, si è allontanata in direzione nord. Poco dopo gli stessi hanno rubato un’altra bicicletta e con entrambi i velocipedi hanno cercato di dileguarsi – precisa la nota online. Raggiunti immediatamente dalle pattuglie, sono stati arrestati – precisa il comunicato. Una delle due biciclette rubate è stata subito riconsegnata al legittimo proprietario; per l’altra sono invece in corso accertamenti per verificarne la titolarità.#controllodelterritorio ferragosto #furto #arresto #essercisempre

