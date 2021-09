Polizia, la nota: Molesta una ragazza sul treno. Denunciato 42enne serbo dalla Polizia di Stato

Polizia, la nuova nota online dalle questure pubblicata sul sito web istituzionale, sezione Questura di Teramo:

Ieri mattina presso la sala operativa della Questura di Teramo perveniva la segnalazione che una giovane donna era stata molestata da un uomo sul treno regionale che da Pescara porta Teramo – recita il testo pubblicato online. Immediatamente pattuglie del Commissariato di Atri e della Polfer di Giuliianova si mettevano alla ricerca del molestatore, apprendendo da personale delle Ferrovie dello stato, che l’uomo in questione, dopo aver avvicinato una giovane donna di Pescara le si era seduto accanto e le aveva rivolto una serie “avances” iniziando a palpeggiarla sulle cosce – si apprende dalla nota stampa. Alle immediate reazioni della giovane, che si era alzata per sfuggirli, l’uomo non si era astenuto dalle sue attenzioni, provando a seguirla all’interno del convoglio – aggiunge testualmente l’articolo online. La ragazza, infatti, spaventata aveva richiesto aiuto a un dipendente delle Ferrovie, che subito aveva allertatato le forze dell’ordine fornendo una dettagliata descrizione del molestatore – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’uomo, però, vistosi scoperto, era immediatamente sceso dal treno, facendo perdere le sue tracce – si apprende dalla nota stampa. La repentina attività di ricerca, tuttavia, avviata dalle pattuglie del Commissariato di Atri e della Polfer di Giulianova, sortiva i suoi effetti, in quanto il medesimo avvistato nei pressi di Pineto veniva bloccato definitavamente dalle pattuglie e denunciato in stato di libertà. Trattasi di un cittadino serbo, di 42 anni, irregolare in Italia, che ora dovrà rispondere del reato di violenza sessuale

