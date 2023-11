Polizia, SCHERZI DI HALLOWEEN: DAVANTI A SCUOLA CON FUCILI SOFTAIR E KATANE

Dal sito della Polizia di Stato – Questura di Pescara:

La Polizia di Stato ha denunciato tre diciottenni, residenti a Montesilvano, che hanno fatto intervenire più pattuglie delle forze di polizia per avere maneggiato fucili del tipo softair e Katane davanti ad un istituto scolastico del comune di Montesilvano – riporta testualmente l’articolo online. La segnalazione, giunta poco dopo le ore 14:00 alla Sala Operativa della Questura è stata fatta da più persone che si trovavano vicino alla scuola, allarmate dalla presenza di tre giovani che, con il viso coperto da maschere, imbracciavano fucili e katane – Sono quindi scattate tutte le misure di sicurezza e sul posto sono state inviate più pattuglie della Squadra Volante e dei Carabinieri – aggiunge la nota pubblicata. Il gruppetto composto da neomaggiorenni è stato subito individuato ed identificato e il gesto sarebbe riconducibile ai festeggiamenti di Halloween. All’arrivo degli agenti avevano ancora i fucili in mano, risultati essere armi innocue – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Portati in Questura, i tre sono stati denunciati per i reati di procurato allarme e porto abusivo di armi (le katane) nonché sanzionati amministrativamente per avere portato in un luogo pubblico, senza giustificato motivo, le armi del tipo softair. #halloween #scherzetto #katane #softair #armi #allarme

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Polizia di Stato per la Questura di Pescara. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet della Polizia di Stato, sezione Questura di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: questure.poliziadistato.it