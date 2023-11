Polizia, SCONTRI AL TERMINE DELLA PARTITA L’AQUILA-SORA, EFFETTUATI TRE ARRESTI.

Polizia, nuovo comunicato online sul sito – sezione Questura di L’Aquila:

Al termine di una rapida attività di indagine svolta dagli agenti della Digos di L’Aquila, con la collaborazione della Digos di Frosinone, sono stati identificati e arrestati in flagranza differita due ultras dell’Aquila calcio e uno del Sora, che si sono resi protagonisti dei violenti scontri al termine della gara di campionato di serie D L’Aquila – Sora disputata domenica 5 novembre scorso allo stadio “Italo Acconcia” di L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Fondamentali sono risultate le riprese video effettuate dagli operatori della Polizia Scientifica impiegati nel servizio di ordine pubblico e l’ampia conoscenza dei gruppi ultras delle due compagini calcistiche degli operatori della Squadra Tifoserie della DIGOS aquilana – Gli identificati hanno preso parte ai tafferugli brandendo aste di bandiera e cinture, parzialmente travisati, opponendo resistenza attiva agli agenti in servizio che tentavano invano di contenere la veemenza delle due tifoserie a contatto – recita il testo pubblicato online. Alle attività hanno partecipato anche operatori dell’Arma dei Carabinieri che nel tentativo di sedare gli animi e contenere la violenza degli ultras hanno subito il ferimento di una appuntata in servizio presso la locale stazione dei Carabinieri – Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari, su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo in programma nella giornata di domani – aggiunge la nota pubblicata.

