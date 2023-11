Polizia, Servizio Straordinario di controllo del territorio nei quartieri Rancitelli e via Caduti per Servizio

Polizia, ultime dal sito:

Continuano incessantemente le attività disposte dal Questore Luigi Liguori con mirati servizi straordinari di controllo del territorio al fine di prevenire e contrastare i reati contro la persona, di natura predatoria, la ricettazione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nei quartieri Rancitelli e Fontanelle – Nel pomeriggio del 19 ottobre u.s., il dispositivo composto da operatori della Polizia di Stato della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo e con il concorso di una unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, è stato dispiegato nelle aree dei citati quartieri più interessati ai fenomeni di criminalità diffusa, soprattutto lo spaccio di sostanze stupefacenti – precisa il comunicato. In tale contesto, un uomo di 28 anni, originario del Marocco, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato per possesso di hashish occultata dentro gli slip e destinata allo spaccio – Altre 4 persone sono state segnalate per uso personale di droga – si apprende dal portale web ufficiale. Una giovane donna pescarese, con precedenti di polizia riguardanti le sostanze stupefacenti, è stata denunciata per il furto aggravato di un telefono cellulare sottratto ad un ragazzo minorenne – si apprende dalla nota stampa. Durante il serviziosono state identificate n. 118 persone, di cui n. 42 con precedenti di polizia; controllati 67 veicoli; effettuati n. 6 posti di controllo ed effettuato il controllo agli avventori di un bar del quartiere Rancitelli – precisa la nota online. #controllodelterritorio #quartiererancitelli #viacadutiperservizio #droga #hashish #spaccio #arresto

