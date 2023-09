Polizia, SORPRESI IN SCOOTER CON UN KILOGRAMMO DI DROGA

Polizia, ultime dal sito:

Continuano i servizi di rafforzamento disposti dal Questore di Pescara Luigi Liguori per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in uso tra gli adolescenti – Nella serata del 24 agosto, personale della Squadra Mobile, in viale della Riviera ha proceduto al controllo e successiva perquisizione personale di due giovani, di cui uno minorenne, a bordo di uno scooter. Nel corso del controllo i due ragazzi sono stati trovati in possesso di 1 Kg di hashish e presso il domicilio del maggiorenne, è stato rinvenuto e sequestrato materiale utile per il confezionamento del narcotico – aggiunge testualmente l’articolo online. Per i fatti i ragazzi sono stati tratti in arresto per il concorso nel reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il maggiorenne è stato successivamente tradotto presso la locale casa circondariale, mentre il minorenne è stato posto agli arresti domiciliari – #droga #arresto #SquadraMobile #nodrugs

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione della Polizia di Stato per la Questura di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet della Polizia di Stato, sezione Questura di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: questure.poliziadistato.it