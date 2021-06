Polizia, Stalking: divieto di avvicinamento per 41 enne di Silvi

Polizia, ultimissima dalla Questura di Teramo:

Nel fine settimana personale del Commissariato P.S. di Atri ha dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di un 41 enne di Silvi, resosi responsabile di atti persecutori nei confronti una donna di 37 anni. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. dott. Veneziano su richiesta del P.M. Dott.ssa Zani è scaturito da una veloce attività di indagine condotta da personale del Commissariato P.S. di Atri a seguito della denuncia per atti persecutori depositata dalla vittima all’indomani di un episodio accaduto verso la fine di aprile scorso nei pressi di un esercizio pubblico di Silvi, ove la donna, dopo essere stata seguita dal suo “aguzzino”, era stata dapprima insultata e poi spintonata fino a cadere a terra – si apprende dal portale web ufficiale. L’uomo, infatti, già destinatario di Ammonimento del Questore di Teramo proprio perché responsabile di condotte persecutorie ai danni della medesima, con inseguimenti e appostamenti nei pressi della sua abitazione, aveva continuato a seguirla e a molestarla, non rassegnandosi alla fine della loro relazione sentimentale, si era spinto fino al punto di aggredirla e, nell’ultima occasione, aveva addirittura scavalcato il recinto della sua abitazione minacciandola di “massacrarla di botte” se non avesse ritirato la denuncia nei suoi confronti – Le risultanze delle attività di indagine condotta dai poliziotti sono state condivise dall’A.G. che ha emesso nei confronti del 41 enne l’Ordinanza di applicazione del divieto di avvicinamento alla donna nei luoghi dalla medesima frequentati, con la prescrizione di mantenere una distanza di 500 metri dalla vittima ovunque si trovi e divieto di contattarla con qualsiasi mezzo –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informazione della Polizia di Stato per la Questura di Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale della Polizia di Stato, area Questure online – sezione Questura di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: questure.poliziadistato.it