POLIZIA STRADALE : FURGONE PRENDE FUOCO SULL’A/24 E LA POLIZIA DENUNCIA IL CONDUCENTE PER FURTO DI RAME

Polizia, ultimissima dalla Questura di L'Aquila:

Ieri mattina, intorno alle 6.00, sull’A/24 nei pressi del casello di Valle del Salto, un cinquantenne aquilano, proveniente da Roma e diretto verso il capoluogo abruzzese alla guida di un furgone intestato ad una ditta di soccorso stradale, è stato costretto ad arrestare la marcia del veicolo, a causa di un principio di incendio nel vano motore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Agli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di L’Aquila, intervenuti tempestivamente per il soccorso, l’uomo, con precedenti per reati in materia di stupefacenti ed altro, non è stato in grado di giustificare la provenienza del carico trasportato, pari a circa 52 quintali di matasse di rame – recita la nota online sul portale web ufficiale. Considerato che nel capoluogo di regione, nei mesi di settembre ed ottobre, sono avvenuti due furti di rame, i poliziotti hanno proceduto ad effettuare una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del predetto, nel corso della quale sono stati rinvenuti ancora 2 kg di filo conduttore di rame – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il malcapitato al momento è stato denunciato per violazione della Legge 152/2006, per traffico e trasporto illecito di rifiuti, ma non si esclude la possibilità che all’esito delle indagini possa essere denunciato anche per ricettazione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

