Polizia Stradale L’Aquila

Polizia, la nuova nota online dalle questure pubblicata sul sito web istituzionale, sezione Questura di L’Aquila:

Incidente AvezzanoPOCO PRIMA DELLE 05.00 DI OGGI, PATTUGLIA DELLA POLIZIA STRADALE INTERVENIVA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AVEZZANO OVE IN VIA NUOVA INCROCIO CON VIA POLLAIOLO UN’AUTOVETTURA ED UNA AUTOCISTERNA ERANO VENUTI A COLLISIONE. NELLA CIRCOSTANZA ENTRAMBI I CONDUCENTI RIPORTAVANO FERITE NON GRAVI ED ENTRAMBI I VEICOLI NON ERANO PIU’ MARCIANTI IN RAGIONE DELLE INGENTISSIMI DANNI. LA DINAMICA E’ IN FASE DI RICOSTRUZIONE DAL PARTE DEL DISTACCAMENTO POLIZA STRADALE DI CARSOLI INTERVENUTO SUL POSTO. IL CONDUCENTE DELL’AUTOVETTURA E’ RISULTATO AVERE UN TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1.5 G/L, VIOLAZIONE CHE PREVEDE UN’AMMENDA DA 1.500 A 6.000 EURO E L’ARRESTO DA SEI MESI AD UN ANNO. ALL’ACCERTAMENTO DEL REATO CONSEGUE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA DA UNO A DUE ANNI.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Polizia di Stato in merito alle notizie del giorno diffuse dalla Questura di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale della Polizia di Stato, area Questure online – sezione Questura di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: questure.poliziadistato.it