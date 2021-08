Polizia, Sulmona- Maltrattamenti in famiglia- Arrestato quarantenne tossicodipendente

Polizia, ultimissima dalla Questura di L’Aquila:

Un quarantenne di Sulmona è stato tratto in arresto ieri dagli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sulmona, in applicazione di una Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal GIP del Tribunale peligno – riporta testualmente l’articolo online. Il provvedimento eseguito è scaturito dai comportamenti violenti del soggetto, noto tossicodipendente con precedenti di polizia e convivente con l’anziana madre, per i quali era stato più volte necessario l’intervento della Volante del Commissariato, con successivi approfondimenti investigativi da parte dei poliziotti – aggiunge la nota pubblicata. Dagli stessi è risultato che molto spesso i vicini avevano udito dei trambusti e violenti liti provenienti dall’appartamento occupato da figlio e madre e che più volte quest’ultima era stata vittima delle pressanti richieste di danaro del familiare per l’acquisto di alcolici e di sostanze stupefacenti – aggiunge la nota pubblicata. Lo scorso giugno era la stessa vittima a chiedere l’intervento dei poliziotti perché era stata malmenata dal figlio che aveva reagito bruscamente al tentativo di togliergli una bottiglia di Vodka dalle mani, intervento successivo ad un ennesimo episodio accaduto il giorno precedente in cui l’indagato, in preda all’ira ed in stato di totale alterazione, aveva distrutto degli oggetti in casa – viene evidenziato sul sito web. Disperata, la madre un mese fa aveva deciso di confidarsi presso la locale Compagnia dell’Arma dei Carabinieri, raccontando delle somme di danaro consegnate al figlio negli ultimi mesi, ammontanti addirittura a 7000 euro – recita il testo pubblicato online. A questo punto la Procura della Repubblica di Sulmona ha inteso riunire i procedimenti instaurati d’urgenza, ai sensi della normativa del cosiddetto “Codice Rosso”, dal Commissariato di P.S. e dalla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri, richiedendo all’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari una ordinanza di custodia cautelare – recita la nota online sul portale web ufficiale. La misura in parola è stata eseguita ieri con la traduzione del soggetto presso la Casa Circondariale di Lanciano – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Polizia per quanto riguarda la Questura di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web della Polizia di Stato, sezione Questura di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: questure.poliziadistato.it