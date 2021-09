Polizia, ultime: Celebrazione della Ricorrenza di San Michele, Patrono della Polizia di Stato

Polizia, ultimissima dalla Questura di Chieti:

Celebrata ieri a Vasto la ricorrenza di San Michele, Patrono della Polizia di Stato e della stessa città. Nella chiesa di Santa Maria Maggiore S.E. il Vescovo Bruno Forte, alla presenza del Prefetto Armando Forgione, del Questore Annino Gargano e delle Autorità Giudiziarie, Politiche, Civili e Militari ha officiato la Santa Messa che ha visto la partecipazione di una rappresentanza di Funzionari e del personale della Polizia di Stato operante nella provincia di Chieti nonché dell’A.N.P.S. della sezione di Vasto e di numerosi fedeli – precisa il comunicato. In precedenza è stata disposta una corona d’alloro al monumento ai caduti della Polizia di Stato – Nell’occasione S.E. il vescovo Mons. Bruno Forte ha benedetto un’aquila in ferro battuto che la sezione Anps di Vasto ha voluto porre sul monumento – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo della Polizia per quanto riguarda la Questura di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web della Polizia di Stato, sezione Questura di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: questure.poliziadistato.it