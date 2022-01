Polizia, ultime: Cittadino bulgaro di 38 anni destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale

Polizia, ultime dal sito:

Nella giornata di ieri un cittadino bulgaro di 38 anni, scarcerato dal Carcere di Teramo, è stato destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale adottato dal Prefetto della provincia di Teramo ed è stato accompagnato da personale della Questura di Teramo presso il centro per i rimpatri di Bari, in attesa del rimpatrio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il cittadino straniero era destinatario di una misura di sicurezza, in quanto condannato dalla Corte di Appello dell’Aquila per violenza sessuale e lesioni personali –

E' quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Polizia di Stato per la Questura di Teramo.