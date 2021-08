Polizia, ultime: Consegna medaglie di commiato Polizia Stradale

Dal sito della Polizia di Stato – Questura di L’Aquila:

CONSEGNA DELLE MEDAGLIE DI COMMIATO AL PERSONALE DELLA POLIZIA STRADALE Una medaglia di commiato è stata consegnata ieri mattina ai dipendenti della Polizia Stradale posti quest’anno in quiescenza per limiti di età. Si tratta del Commissario Emanuele Scipioni, del Sostituto Commisario Angelo Giusti, dell’Ispettore Superiore Armando Mariani, del Sovrintendente Capo Claudio Venditti e dell’Assistente Capo Claudio Lotito – recita il testo pubblicato online. Parole di profonda gratitudine per l’abnegazione e lo spirito di servizio mostrato nel corso della loro carriera sono state rivolte dal Questore Enrico De Simone e dal Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise Paolo Fassari in occasione di una breve cerimonia svoltasi ieri mattina nell’aula “Calvitti” della Questura – viene evidenziato sul sito web.

