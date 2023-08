Polizia, ultime: CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO A MONTESILVANO E RIVIERA NORD DI PESCARA

Dal sito della Polizia di Stato – Questura di Pescara:

Nuovi controlli ad alto impatto della Polizia di Stato nei comuni di Pescara e Montesilvano – recita il testo pubblicato online. Questi i risultati del servizio straordinario: 1 persona arrestata, 250 identificate; 90 i veicoli controllati, 3 esercizi pubblici controllati, 5 le persone segnalate per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale – si apprende dalla nota stampa. L’ attività è stata svolta nell’area compresa tra il comune di Montesilvano e Pescara nord per prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti ed i reati in genere e fornire una risposta incisiva e concreta alla domanda di sicurezza di cittadini e turisti che in questo periodo affollano la riviera adriatica – A Montesilvano, i controlli hanno portato all’ arresto di un 44enne per il reato di rapina impropria: l’uomo, recatosi presso un’ attiva commerciale del comune rivierasco dove in passato aveva lavorato, dapprima discuteva animatamente con un dipendente e subito dopo, si dirigeva verso l’ uscita del locale, afferrava repentinamente alcune bottiglie di vino e si dava alla fuga – si apprende dal portale web ufficiale. Il dipendente con il quale l’ uomo aveva avuto l’ alterco, si poneva al suo inseguimento ma l’altro cercava di colpirlo con le stesse bottiglie sottratte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In tale frangente, transitava una pattuglia della Polizia di Stato impiegata nel dispositivo di controllo che immediatamente lo bloccava e dopo avere ricostruito l’accaduto arrestava il 44enne per il reato di rapina impropria – si apprende dal portale web ufficiale. #montesilvano #rivieraadriatica #controllodelterritorio #essercisempre

