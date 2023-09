Polizia, ultime: CONTROLLI PARCO FLORIDA E PIAZZA SANTA CATERINA

Polizia, ultimissima dalla Questura di Pescara:

Proseguono i controlli disposti dal Questore Luigi Liguori per contrastare lo spaccio e la criminalità diffusa nel centro cittadino – La Squadra Volante ha arrestato in flagranza un 17enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del parco Florida dove, durante il pattugliamento, è stato notato dagli agenti mentre era in sella ad una bicicletta e che, accortosi della loro presenza, ha cercato di dileguarsi – precisa la nota online. Il ragazzo è stato fermato e, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e della somma in contanti di euro 205,00. Il controllo ha poi consentito agli agenti di rinvenire, all’interno del borsello, diverse dosi di hashish per un peso complessivo di circa 45 grammi – aggiunge la nota pubblicata. Nell’abitazione di Montesilvano dove la perquisizione è stata estesa con il supporto dell’ Unità Cinofila antidroga della Questura, è stato trovato un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, occultato all’ interno dell’ imbottitura della testata del letto, nella camera del minore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il 17enne è stato quindi tratto in arresto e posto a disposizione della competente autorità giudiziaria minorile che ne ha disposto il collocamento presso un Centro di Prima Accoglienza – L’ attività di controllo effettuata dalla Polizia di Stato ha inoltre portato al ritrovamento tra le siepi del parco, di altri 11 grammi di hashish. Analoghi controlli sono stati effettuati nella vicina piazza S. Caterina dove un giovane è stato trovato in possesso di una modica quantità hashish e pertanto segnalato alla competente autorità amministrativa quale assuntore della sostanza stupefacente – si apprende dalla nota stampa. #droga #hashish #spaccio #arresto #controlli #contrastoallospaccio

