Polizia, ultime: Controlli straordinari della Polizia di Stato sulla costa, negli esercizi e nelle scuole.

Polizia, nuovo comunicato online sul sito – sezione Questura di Teramo:

Negli ultimi giorni, su disposizione del Questore di Teramo, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio sulla costa teramana condotti dal personale del Commissariato di Atri unitamente alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine – Sono stati effettuati nr. 8 posti controlli, a seguito dei quali sono state identificate nr. 166.persone e fermati nr 91 veicoli, nonché ispezionati nr. 6 esercizi pubblici, bar con annesse sale slot, e un esercizio commerciale (ortofrutticolo) insistenti nei comuni di Silvi, Pineto e Roseto degli Abruzzi e una struttura alberghiera di Roseto degli Abruzzi.. Tre le sanzioni amministrative già contestate dai poliziotti, di cui due agli automobilisti per violazioni al codice della strada per il mancato rispetto della segnaletica e una per ubriachezza molesta comminata nei confronti di un cittadino trovato in strada in stato di visibile ebbrezza alcolica – viene evidenziato sul sito web. All’esito dei controlli, è stata segnalata all’A.G. Teramana una struttura ricettiva, non in regola con la normativa specifica attinente alla registrazione degli ospiti, mentre un’altra segnalazione ha riguardato un 67 enne atriano resosi responsabile del reato di minaccia a pubblico ufficiale – si apprende dalla nota stampa. I controlli sono stati estesi anche nelle adiacenze degli istituti scolastici della costa, con l’ausilio del cane Ayrton, in servizio presso l’unità cinofila della Polizia di Stato di Pescara, al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti e, con la collaborazione della dirigenza Scolastica, anche all’interno di un istituto superiore di Silvi, dove in passato, era stati rinvenuti alcuni quantitativi di sostanza stupefacente – si apprende dalla nota stampa. I controlli proseguiranno anche nel fine settimana –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Polizia per quanto riguarda la Questura di Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web della Polizia di Stato, sezione Questura di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: questure.poliziadistato.it