Polizia, ultime: Il Questore di Chieti dispone la chiusura per 30 giorni di un bar di San Giovanni Teatino

Nella giornata di ieri , con provvedimento a firma del Questore De Cieco , è stata disposta la chiusura per trenta giorni di un noto bar di San Giovanni Teatino La grave misura si è resa necessaria poiché a seguito di attività investigativa della locale Compagnia Carabinieri, che aveva portato all’arresto della stessa titolare, era emerso come quel locale fosse divenuto luogo di spaccio di sostanze stupefacenti e ritrovo abituale di persone pregiudicate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il provvedimento in questione è previsto dall’articolo 100 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per il quale il Questore può sempre sospendere la licenza di un esercizio che costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e revocarne definitivamente la licenza al ripetersi dei fatti che ne avevano determinato la sospensione

