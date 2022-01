Polizia, ultime: Il Questore di Teramo ha adottato nei confronti di un locale la sospensione della licenza

Polizia, la nuova nota online dalle questure pubblicata sul sito web istituzionale, sezione Questura di Teramo:

A seguito di numerosi controlli effettuati in particolare nei mesi di ottobre, novembre e dicembre scorsi, da personale dell’Arma dei Carabinieri di Martinsicuro, in occasione dei quali è stata rilevata la presenza all’interno di un locale “kebab”, sito in quel comune, di molte persone con a carico gravi precedenti di polizia, uno dei quali sottoposto a libertà controllata, il Questore della Provincia di Teramo ha adottato nei confronti dell’esercizio commerciale un provvedimento ex articolo 100 TULPS di sospensione della licenza per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per la durata di 15 giorni, durante i quali il suddetto locale rimarrà chiuso – recita il testo pubblicato online.

