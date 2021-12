Polizia: ultime news. Bellante, sottopasso allagato: donna soccorsa dagli agenti della volante ed evacuato centro commerciale

Dal sito della Polizia di Stato – Questura di Teramo:

Alle ore 15.20 circa giungeva sulla linea telefonica del “113” una segnalazione relativa ad una donna che con la sua autovettura era rimasta bloccata in un sottopasso della SP 24/A a Bellante Stazione a causa del livello dell’acqua piovana che aveva raggiunto il livello di oltre 1 metro – Sul posto immediatamente intervenivano gli Agenti delle Volanti impegnati nei servizi di controllo a viadotti e sottopassi per l’allerta meteo in atto, i quali, prontamente, raggiungevano l’autovettura e si prodigavano a soccorrere la signora rimasta bloccata all’interno dell’auto con l’acqua che aveva raggiunto il livello dei finestrini – aggiunge la nota pubblicata. Gli Agenti riuscivano quindi a rassicurare la donna in preda ad uno stato di agitazione dovuto al fatto di essere rimasta a bordo dell’auto per diverso tempo senza la possibilità di aprire dall’interno le portiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel frattempo sopraggiungeva personale dei VVFF e del 118 che prestavano le prime cure alla donna trasportandola successivamente presso questo Nosocomio – aggiunge testualmente l’articolo online. A distanza di poco tempo gli stessi Agenti della Volante intervenivano presso il Centro Commerciale “CITTA’ SHOPPING ACQUAVIVA” di Bellante in quanto l’acqua proveniente dalla strada sovrastante, aveva allagato i locali a piano terra – viene evidenziato sul sito web. In questo caso gli Agenti si adoperavano per estrarre dall’interno detriti e fango – riporta testualmente l’articolo online. Il centro commerciale veniva nella circostanza evacuato fino al termine delle operazioni.

