Polizia: ultime news, Guidava autobus di linea senza Green Pass – fermato dalla Polizia di Stato

Polizia, ultimissima dalla Questura di Teramo:

Questa mattina, la Polizia di Stato ha effettuato dei controlli per la verifica dei green pass sui veicoli adibiti al trasporto pubblico – recita il testo pubblicato online. Ad una fermata in Mosciano Sant’Angelo (TE), gli agenti della Polizia Stradale di Pineto hanno accertato che l’autista di un autobus di linea di lunga percorrenza proveniente da Civitanova Marche e diretto a Roma Fiumicino era sprovvisto di green pass. Lo stesso è stato sanzionato a norma del D.L. 52/2021 e analoga sanzione è stata contestata al datore di lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. L’autobus ha poi ripreso la marcia, soltanto dopo che gli operatori hanno verificato la sostituzione dell’autista, con un altro opportunamente intervenuto ed in regola con il green pass.

