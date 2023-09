Polizia: ultime news, QUARTIERE FONTANELLE: SPACCIO IN SCOOTER E MONOPATTINO

Polizia, ultime dal sito:

La Squadra Mobile ha tratto in arresto, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, una coppia di coniugi di 52 e 58 anni, entrambi già noti agli investigatori in quanto gravati da precedenti specifici – Nel corso di mirati servizi volti a contrastare lo spaccio nel quartiere Fontanelle, il personale della Sezione Antidroga è venuto a conoscenza che la coppia era dedita allo spaccio itinerante utilizzando uno scooter di grossa cilindrata ed un monopattino elettrico – aggiunge testualmente l’articolo online. Le indagini hanno permesso di riscontrare tale attività illecita e, in particolare, di cogliere in flagranza il 58enne che, a bordo dello scooter, peraltro condotto senza patente (motivo per cui gli veniva anche contestata la relativa sanzione amministrativa), si è recato da un acquirente e gli ha ceduto una dose di eroina – La successiva perquisizione ha permesso di accertare che l’ uomo, con la complicità della moglie, deteneva in casa un totale di 50 g. di eroina e 12,4 g. di cocaina, oltre a materiale utile per il confezionamento, un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante ed un coltello con evidenti tracce di droga appena trattata – viene evidenziato sul sito web. Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto e sequestrato la somma in contanti di 900, 00 euro di cui gli arrestati, che non risultano svolgere alcuna attività lavorativa, non sono riusciti a giustificare la provenienza – viene evidenziato sul sito web. #spaccio #droga #eroina #cocaina #contrastoallospaccio #fontanelle

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Polizia di Stato in merito alle notizie del giorno diffuse dalla Questura di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web della Polizia di Stato, sezione Questura di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: questure.poliziadistato.it