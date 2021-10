Polizia: ultime news, Tifoso intemperante: provvedimento di Daspo

Polizia, nuovo comunicato online sul sito nella sezione Questura di Teramo:

Al fine di contenere e reprimere comportamenti violenti, antisportivi e pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché garantire il sereno svolgimento delle manifestazioni sportive, il Questore della Provincia di Teramo, dr. PENNELLA, in esito agli approfondimenti svolti dalla D.I.G.O.S. e sulla scorta dell’istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura, ha emesso un Daspo nei confronti di T.M., di 57 anni – aggiunge la nota pubblicata. Il 25 settembre scorso, durante l’incontro di calcio indetto tra le squadre “Teramo-Imolese”, valevole per il campionato di serie C – girone B, dopo essersi arrampicato sulla recinzione del campo di gioco del settore Curva Est, l’uomo ha inveito animatamente contro il Presidente della “Teramo calcio”, incurante dei ripetuti inviti degli stewards a scendere dalla stessa – viene evidenziato sul sito web. Al termine dell’incontro il tifoso in questione, poi, si è recato in prossimità dell’area di delimitazione tra Curva Est e settore Tribuna, superando una separazione laterale tra i settori, verosimilmente per tentare di raggiungere in Presidente che si trovava nel settore Tribuna – si legge sul sito web ufficiale. La sua azione è stata interrotta dall’intervento del Responsabile per la Sicurezza della struttura che, con non poche difficoltà, è riuscito a farlo desistere dal raggiungere la Tribuna – viene evidenziato sul sito web. Il destinatario del divieto è stato, altresì, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato specifico di scavalcamento in occasione di manifestazioni sportive – recita la nota online sul portale web ufficiale.

