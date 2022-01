Polizia, ultime: RIGOPIANO: Quinto anniversario

Polizia, nuovo comunicato online sul sito – sezione Questura di Pescara:

Il 18 gennaio 2017, alle ore 16.49, una valanga travolse l’ Hotel Rigopiano con dentro 40 persone – Da allora, ogni anno, riaffiora il dolore e l’angoscia di quei giorni in cui abbiamo preso parte ai soccorsi e abbiamo sperato di trovarli tutti in vita – si apprende dal portale web ufficiale. Purtroppo in 29 non ce l’hanno fatta – si legge sul sito web ufficiale.

- Advertisement -

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Polizia per quanto riguarda la Questura di Pescara. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web della Polizia di Stato, sezione Questura di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: questure.poliziadistato.it