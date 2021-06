Polizia, ultime: Un arrestato, 3 indagati e oltre 2.300 persone controllate: il bilancio dell’ultima settimana della Polizia di Stato sui treni e nelle stazioni ferroviarie di Marche, Umbria e Abruzzo

Dal sito della Polizia di Stato – Questura di Teramo:

Un arrestato, 3 indagati, 2.301 persone controllate, 226 pattuglie impegnate in stazione, 45 servizi a bordo di 92 treni e 2 minori rintracciati: è questo il bilancio dell’attività, nell’ultima settimana, del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. A Foligno, gli agenti della Polfer, a seguito di un’attività di indagine in collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Perugia, hanno eseguito nei confronti di un 36enne nigeriano, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Perugia per detenzione di sostanza stupefacenti aì fini di spaccio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’uomo, nel luglio del 2020, mentre si trovava a bordo di un convoglio regionale, alla vista del capotreno, essendo senza biglietto, si è alzato ed è sceso nella prima fermata, lasciando sul treno uno zaino, all’interno del quale i poliziotti hanno rinvenuto 2 involucri contenenti circa 1 kg di sostanza stupefacente tra eroina e cocaina – si apprende dal portale web ufficiale. Tramite la visione dei filmati di videosorveglianza e un biglietto Flixbus con il nome del passeggero e un numero di cellulare rinvenuto all’interno della sacca, si è risaliti al 36enne incensurato – riporta testualmente l’articolo online. Sempre a Foligno, la Polfer ha denunciato un altro cittadino nigeriano, di 25 anni, per i reati di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale e un 46cnne italiano per aver danneggiato il dispenser per la sanificazione delle mani a bordo di un treno regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nella stazione di Ancona, i poliziotti, durante i controlli in ambito ferroviario, hanno rintracciato una minore di nazionalità algerina allontanatasi arbitrariamente da una struttura di Rimini – precisa il comunicato. Dopo le formalità di rito, è stata affidata agli educatori di una comunità di Ancona – si legge sul sito web ufficiale. Sempre ad Ancona è stato rintracciato un minore della Nuova Guinea che viaggiava a bordo di un treno Freccia Bianca proveniente da Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Il ragazzo è stato affidato ad una comunità della città. A Fabriano, gli agenti della Polfer hanno denunciato, per rifiuto di fornire le generalità e resistenza a Pubblico Ufficiale, una 28enne nigeriana – si legge sul sito web ufficiale. La straniera, mentre viaggiava a bordo di un treno regionale diretto a Roma, priva di titolo di viaggio, si è rifiutata di mostrare un documento identificativo prima al capotreno e poi agli operatori della Polfer che sono intervenuti – All’invito a scendere dal treno per la notifica di alcuni atti pendenti nei suoi confronti, la 28enne si è rifiutata, aggrappandosi ai sedili, tanto da costringere i poliziotti a chiedere l’ausilio di una volante del Commissariato – riporta testualmente l’articolo online. Accompagnata negli Uffici di Polizia, la donna è stata anche denunciata per interruzione di pubblico servizio avendo il treno maturato oltre 30 minuti di ritardo – recita il testo pubblicato online.

