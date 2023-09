Polizia, ultime: UN ETTO DI COCAINA E 3.400 EURO IN CONTANTI TROVATI NELL’ ABITAZIONE DI EDILIZIA POPOLARE

Dal sito della Polizia di Stato – Questura di Pescara:

Una giovane donna di 22 anni, pescarese ed incensurata, è stata arrestata dalla Squadra Mobile perché trovata in possesso di 108 grammi di cocaina destinata allo spaccio – riporta testualmente l’articolo online. L’ attività investigativa è stata svolta a seguito dell’intensificazione dei controlli disposti dal Questore Luigi LIGUORI su persone abitanti in case di edilizia residenziale popolare con precedenti di polizia per reati concernenti le sostanze stupefacenti oppure sospettate di essere dedite allo spaccio utilizzando l’abitazione per nascondere la droga, preparare le dosi e spacciarla, segnalandole, in caso positivo, agli enti di competenza affinché venga avviata la procedura amministrativa per la decadenza del diritto di assegnazione dell’ alloggio – aggiunge testualmente l’articolo online. La Squadra Mobile, a seguito di una mirata attività investigativa, ha eseguito la perquisizione nell’ appartamento ubicato a Pescara in cui la giovane vive con la propria famiglia, rinvenendo nella sua disponibilità il suddetto quantitativo di cocaina suddivisa in 8 confezioni, sequestrata insieme alla somma di euro 3.400,00 in contanti di cui l’arrestata, disoccupata e priva di fonti di reddito, non è riuscita a giustificare la provenienza e, pertanto, ritenuta provento dell’ attività di spaccio – Al termine dell’ udienza di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari – precisa il comunicato. #cocaina #spaccio #casepopolari #perquisizioni #arresto

