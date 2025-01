Previsioni AbruzzoMeteo: Impulsi di aria fredda provenienti dall’Europa orientale favoriranno un nuovo aumento della nuvolosità sulle nostre regioni centrali con possibili precipitazioni sparse, anche nella giornata di giovedì

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato e le schiarite hanno interessato gran parte delle nostre regioni centrali ma, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, nuovi impulsi di aria fredda in arrivo dall’Europa orientale e dai vicini Balcani favoriranno un graduale aumento della nuvolosità su gran parte delle nostre regioni e non mancheranno precipitazioni sparse, specie nel pomeriggio-sera e nella giornata di giovedì, specie sul versante adriatico, mentre gli impulsi di aria fredda raggiungeranno la Sardegna e il Mediterraneo occidentale e determineranno la formazione e l’approfondimento di un minimo depressionario in estensione verso le regioni nord africane (Algeria, Tunisia) e, successivamente, verso le nostre isole maggiori, dove è prevista una nuova fase di maltempo tra giovedì e sabato con precipitazioni diffuse sui settori orientali della Sardegna, della Sicilia e sulla Calabria ionica – viene evidenziato sul sito web. Tra sabato e domenica, inoltre, stando ai dati attuali, la situazione meteorologica tenderà a peggiorare anche sulle nostre regioni centrali, a causa della risalita di corpi nuvolosi provenienti dalle regioni meridionali, legati all’azione del vortice depressionario in formazione nei prossimi giorni – precisa la nota online. Si tratta, tuttavia, di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con nuvolosità in graduale aumento in mattinata, ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano, in estensione verso le restanti zone entro il primo pomeriggio – Si tratterà di nubi medio-alte, tuttavia non si escludono addensamenti consistenti e possibili precipitazioni sparse nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, specie nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, in estensione verso le zone montuose, nevose al disopra dei 400-600 metri – La nuvolosità continuerà ad interessare il settore adriatico anche nella mattinata di giovedì con possibili precipitazioni sparse – Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve graduale aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti nord-orientali con possibili rinforzi lungo la fascia costieraMare: Generalmente mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, nelle ultime ore, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org