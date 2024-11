Previsioni AbruzzoMeteo: Instabilità in aumento sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori, nubi in aumento sulle nostre regioni centrali con foschie, banchi di nebbia e temperature in diminuzione

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: L’attenuazione dell’alta pressione ha favorito, in queste ultime ore, l’ingresso di masse d’aria umida di origine atlantica sul Mediterraneo occidentale e sui nostri mari occidentali dove, di conseguenza, è previsto un graduale aumento della nuvolosità e dell’instabilità, mentre foschie, banchi di nebbia e annuvolamenti interesseranno le nostre regioni adriatiche dove, almeno fino alla fine della settimana, non dovrebbero esserci sostanziali variazioni, anche se non si esclude qualche debole piovasco nella giornata di domenica – si legge sul sito web ufficiale. Un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nelle giornate di lunedì e martedì, specie al centro-nord ma, successivamente, gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un possibile deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire da mercoledì con l’arrivo di un nucleo di aria fredda proveniente dall’Europa settentrionale che, se confermato, porterà un’intensa fase di maltempo su gran parte delle nostre regioni e un generale e sensibile calo delle temperature – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino con possibili foschie e banchi di nebbia, specie sulle zone pedemontane e collinari – precisa la nota online. Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sulle zone montuose e sul settore occidentale con banchi di nebbia nelle valli dell’Aquilano e della Marsica in particolare, in diradamento durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Ampie schiarite nel corso della mattinata ma dal pomeriggio la nuvolosità e le nebbie torneranno ad intensificarsi sul settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: Generalmente stazionarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Deboli di direzione variabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mare: Quasi calmo o poco mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

