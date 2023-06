Previsioni AbruzzoMeteo: L’alta pressione in attenuazione favorirà l’ingresso di masse d’aria fresca di origine atlantica che provocheranno un deciso aumento dell’instabilità e temperature in calo da stasera/notte

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord-africana che, in questi ultimi giorni, ha favorito un generale e sensibile aumento delle temperature su gran parte delle nostre regioni ma, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, a partire dalle prossime ore la struttura di alta pressione tenderà progressivamente ad attenuarsi favorendo l’ingresso di masse d’aria fresca di origine atlantica ad iniziare dalle regioni settentrionali, in estensione verso le nostre regioni centrali a partire dal pomeriggio-sera e nella mattinata di sabato – aggiunge testualmente l’articolo online. Di conseguenza corpi nuvolosi che precedono l’arrivo dell’aria fresca hanno già raggiunto le nostre regioni centrali e nelle prossime ore potranno dar luogo a rovesci, anche a carattere temporalesco, con precipitazioni miste a polvere/sabbia africana, mentre dal tardo pomeriggio, in serata e in nottata, l’aria fresca scivolerà verso la Romagna, le Marche e verso la nostra regione, favorendo un ulteriore aumento dell’instabilità con probabili rovesci, anche a carattere temporalesco, localmente di forte intensità, accompagnati da venti dai quadranti settentrionali in rinforzo che spazzeranno via il caldo, l’afa di questi ultimi giorni ed anche la sabbia in sospensione in quota – si legge sul sito web ufficiale. Il tempo tornerà a migliorare nella giornata di domenica ma con temperature e tassi di umidità decisamente più gradevoli e la sabbia in sospensione tenderà ad attenuarsi su gran parte delle nostre regioni.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibili annuvolamenti consistenti sulle zone interne e montuose, localmente associati a rovesci sparsi, misti a polvere/sabbia, in estensione verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Schiarite possibili tra la tarda mattinata e il pomeriggio, tuttavia dal tardo pomeriggio tornerà ad aumentare la nuvolosità ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano, in estensione verso le restanti zone entro la serata-nottata con possibili rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in intensificazione in nottata e nelle prime ore della mattinata di sabato; non si escludono grandinate, attenzione – Attesa una generale diminuzione delle temperature e dei tassi di umidità nel fine settimana con valori decisamente più gradevoli.

Temperature: Stazionarie o in lieve ulteriore aumento nelle prossime ore – si apprende dalla nota stampa. Da stasera-notte temperature in generale diminuzione, anche sensibile rispetto a questi ultimi giorni.

Venti: Deboli occidentali o sud-occidentali sulle zone collinari, interne e montuose, con possibili rinforzi nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Non si esclude un temporaneo rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino) sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, mentre da domani i venti tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali, rinforzando – recita il testo pubblicato online. Possibili forti raffiche durante i temporali.

Mare: Poco mosso con moto ondoso in aumento da stasera-notte e nella giornata di sabato – aggiunge testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Fonte: abruzzometeo.org