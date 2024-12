Regione Abruzzo, Automotive: Magnacca, Abruzzo premiato quale regione che favorisce innovazione

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 6 dic. – Va alla Regione Abruzzo il premio Startup Ecosystem Stars Awards perché “facilita l’attuazione di politiche di innovazione sul territorio”. Con questa motivazione l’Abruzzo per il tramite del Polo dell’Automotive è stato premiato nell’ambito della manifestazione Startup Ecosystem Star 2024 – Sezione Rising Stars – premio organizzato dalla Camera di commercio internazionale (CIC) e dalla Fondazione “Mind the Bridge” in collaborazione con l’OCSE e la Commissione europea – “Il prestigioso riconoscimento – commenta l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca- conferma il peso e il valore del lavoro che si sta facendo in Abruzzo nel settore dell’Automotive – L’alta capacità di diffusione di innovazione sul territorio regionale è dovuta in parte anche alle politiche incentivanti che la Regione Abruzzo sta portando avanti e che si sostanziano in un’attenta programmazione delle risorse europee del FESR che proprio con le linee di finanziamento riservate all’innovazione e alla sostenibilità dei processi produttivi ha mostrato un’attenzione particolare verso le imprese del territorio – recita il testo pubblicato online. In questo senso il Polo dell’Automotive, ma questo è un discorso che interessa tutti i Poli di innovazione operanti in Abruzzo nei rispettivi settori, ha interpretato al meglio la volontà di essere elemento facilitatore sul territorio in modo da generare crescita e sviluppo”.Gli Startup Ecosystem Stars Awards premiano ogni anno le organizzazioni governative in grado di promuovere l’innovazione sia in entrata che in uscita e possono rappresentare città, regioni o paesi – precisa il comunicato. In totale, l’edizione del 2024 ha incoronato 64 organizzazioni, 35 come Startup Ecosystem Stars e 29 come Rising Stars, in rappresentanza di 36 paesi in tutto il mondo Europa 47%, Asia 28%, Nord America 12%, Africa 5%, Oceania e Medio Oriente 3% ciascuno e America Latina 2%. IAV 241206

