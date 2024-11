Regione Abruzzo, Fucino: Imprudente, 330mila euro per manutenzione strade fucensi e infrastrutture di mobilità

Regione Abruzzo, ultime dal sito:– L’Aquila, 16 nov. “È stato pubblicato, con una dotazione finanziaria pari a 330.000 euro, l’avviso per l’assegnazione dei contributi destinati ai Comuni del comprensorio del Fucino, in attuazione della mia proposta di deliberazione di giunta regionale n. 732/2024 . L’iniziativa mira a supportare gli enti locali nel sostenere la manutenzione straordinaria della rete stradale e delle infrastrutture di mobilità nella importante zona a vocazione agricola”. Lo annuncia il vicepresidente della giunta regionale e assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – “Con questa misura – ha proseguito Imprudente – la Regione Abruzzo conferma il proprio impegno nel supportare le comunità locali vocate all’agricoltura, reinvestendo i fondi della riforma fondiaria ed intervenendo sul reticolo infrastrutturale fucense, con l’obiettivo di garantire sicurezza e mobilità interna, contribuendo al miglioramento dei servizi e allo sviluppo funzionale delle aziende agricole del territorio – recita il testo pubblicato online. I cittadini ne beneficeranno presto, considerato che abbiamo previsto che gli interventi vengano realizzati entro il giugno prossimo”.L’avviso è rivolto ai comuni fucensi e in particolare ad Avezzano, Aielli, Celano, Cerchio, Luco dei Marsi, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi e Trasacco – riporta testualmente l’articolo online. È possibile presentare l’istanza a partire dalle ore 10:00 di lunedì 18 novembre fino alle ore 10:00 del 2 dicembre 2024. Questo il link di riferimento: https://www.regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it/content/contributi-ai-comuni-fucensi-titolari-della-gestione-delle-infrastrutture-di-mobilita US 241116

