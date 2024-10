Regione Abruzzo: ultime news, Giunta: nomine, Grimaldi nuovo direttore del dipartimento Sanità

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Salgono a cinque, dopo Sorgi, Sico, Giannangeli e Solfanelli, gli incarichi di vertice affidati dalla nuova Amministrazione – – L’Aquila, 07 ott. La giunta regionale, nella seduta odierna, ha conferito a Emanuela Grimaldi l’incarico di Direttore del Dipartimento Sanità.Già alla guida del Dipartimento Presidenza, Grimaldi porta con sé esperienza nel “coordinamento di strutture regionali complesse e competenze nel settore sanitario, essenziali per affrontare le sfide future della sanità abruzzese”.Di recente, sono stati assegnati altri ruoli direttoriali di rilievo – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli incarichi di vertice affidati infatti, salgono a cinque: Antonio Sorgi è stato confermato con proroga Direttore generale, per assicurare continuità nella supervisione delle strutture operative regionali.A Elena Sico è stato nuovamente attribuito l’incarico di direttrice del dipartimento Agricoltura, posizione che ha già ricoperto con competenza negli ultimi cinque anni mentre è stato chiamato a guidare il dipartimento Risorse, Fabrizio Giannangeli, neo direttore dopo un’esperienza in Regione di dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria – si legge sul sito web ufficiale. Nelle scorse settimane, conferito anche l’incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza a Riccardo Solfanelli nella sua capacità di garantire una guida istituzionale fiduciaria e strategica – Il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha espresso il suo apprezzamento per le nomine, sottolineando come esse riflettano la volontà della Regione di consolidare la propria squadra direttoriale con figure competenti e preparate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Questi nuovi incarichi – ha dichiarato il Presidente – rappresentano un passo importante per assicurare la continuità e il miglioramento dei servizi regionali, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze del territorio con professionalità e conoscenza – ” K.SCOLTA 241007

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 19, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it