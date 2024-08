San Giovanni Teatino, P.E.B.A. Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Una chiamata vera e propria, attraverso un questionario online aperto a tutti i cittadini, finalizzato alla redazione del P.E.B.A. Si tratta di un piano strategico che ha come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche ancora esistenti negli spazi e negli edifici pubblici e di programmazione nel tempo del loro superamento – recita il testo pubblicato online. La recente evoluzione normativa in tema di disabilità e barriere architettoniche accomuna il requisito di accessibilità e d’inclusione a quello di usabilità e di benessere/comfort legato alla sostenibilità ambientale e sociale per un ambiente costruito fruibile da tutti in autonomia e sicurezza – viene evidenziato sul sito web. L’approccio è quello del Design for All e della Progettazione Universale che prevedono di concepire spazi accessibili e utilizzabili dalla cosiddetta utenza ampliata, ossia orientare la progettazione tenendo conto delle esigenze del maggior numero di persone possibili, dal disabile motorio al bambino, da chi ha fragilità sensoriali a persone che vivono anche solo temporaneamente situazioni di mobilità ridotta come donne in stato di gravidanza, mamme con il passeggino o persone con impegnative attrezzature di lavoro al seguito – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Comune di San Giovanni Teatino vuole promuovere l’accessibilità e migliorare la qualità di vita di tutti i suoi cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Per questo motivo è necessario coinvolgere preventivamente tutti i soggetti che ne abbiano interesse nella predisposizione di tale documento invitandovi a fornire il vostro prezioso contributo compilando il breve questionario in allegato – E’ possibile compilare il modulo di questionario in allegato e consegnarlo a mano all’Ufficio protocollo comunale, via pec all’indirizzo comunesgt@pec.it o via e-mail all’indirizzo ufficio – aggiunge testualmente l’articolo online. tecnico@comune – si apprende dalla nota stampa. sangiovanniteatino – ch.it entro il 16 Settembre 2024 oppure compilare il questionario in forma online al seguente link: https://forms.gle/AuDBcHsihC9mMduH9

