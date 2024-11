Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Dopo il ricco calendario estivo, tornano i festeggiamenti per la festività di San Martino – L’Amministrazione Comunale di San Giovanni Teatino organizza “SAN MARTINO IN GALLERIA” 9-10-11 Novembre presso la Galleria Wojtyla di Sambuceto in San Giovanni Teatino ci saranno 3 giornate con un ricco programma di eventi: dai Mercatini Home Made all’ Animazione per bambini a cura del Mago Dario e della Ludoteca Comunale, con truccabimbi, Baby Dance e Giochi di Movimento – E poi intrattenimento musicale con il concerto dei “FABIANO&CO” Sabato 9 Novembre, lo show del noto cabarettista ‘NDUCCIO domenica 10 Novembre per chiudere con lo spettacolo musicale degli “SCENA MUTA” lunedì 11. Il tutto accompagnato dai tanti stand enogastronomici dove poter gustare castagne, vino nuovo, ma anche tanti altri prodotti della tradizione come la Pecora alla Callara, lo stinco di maiale, i torcinelli e le ciambelle fritte, fino all’assaggio di panettone artigianale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La cittadinanza è invitata a partecipare In allegato la locandina con il programma completo – riporta testualmente l’articolo online.

