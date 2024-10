Teatro: CAMPAGNA ABBONAMENTI PER LA STAGIONE DEL TSA

Ultimi eventi e informazioni direttamente dal Teatro Stabile d’Abruzzo:Sarà presentata giovedì 10 ottobre alle ore 11, nella sala conferenze di Palazzo Margherita, la Stagione Teatrale Aquilana 2024/2025 alla presenza del direttore artistico Giorgio Pasotti e del vice presidente Carlo Dante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Parteciperanno il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, l’assessore regionale alla cultura Roberto Santangelo, e gli Amministratori del TSA. La campagna abbonamenti avrà inizio alle ore 15.00, sempre del 10 ottobre, con l’apertura del botteghino online attraverso il circuito www.ciaotickets.com al quale si potrà accedere anche dalla sezione dedicata sul sito del TSA www.teatrostabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – it Per ogni utente sarà possibile acquistare fino a 6 abbonamenti – precisa la nota online. Hanno diritto alla riduzione coloro che hanno compiuto 65 anni di età e i giovani fino a 26 anni; per usufruire della riduzione è necessario esibire un documento di identità. Per essere tempestivamente informati invitiamo a seguire il canale WhatsApp TEATRO STABILE D’ABRUZZO. Per ulteriori informazioni sono attivi i numeri 0862 410956 cell 3485247096

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, con dettagli forniti direttamente dal Teatro Stabile d’Abruzzo sul loro sito. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 01, anche mediante il sito internet del Teatro Stabile d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: teatrostabile.abruzzo.it