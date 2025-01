Teatro, GRIGIA ASSENZA IN SCENA A LANCIANO

Comunicato rilasciato dal Teatro Stabile d’Abruzzo:Va in scena sabato 25 gennaio, alle 21.00, Teatro Comunale Fedele Fenaroli di Lanciano “Grigia assenza”, una commedia dell’autore italoargentino Roberto Tito Cossa, traduzione e regia Stefano Angelucci Marino, con Rossella Gesini, Giordano Gaspari, Paolo Del Peschio e Stefano Angelucci Marino – Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con Teatro del Sangro – riporta testualmente l’articolo online. “Lo spettacolo – spiega il regista Stefano Angelucci Marino- racconta l’esilio di una famiglia di italiani e dei loro discendenti che lasciano il loro paese natale (l’Argentina) emigrando in Italia, dove aprono un ristorante per sopravvivere – si apprende dalla nota stampa. Tutti i membri di questo gruppo familiare risentono dell’impronta della migrazione, pertanto il dubbio e la nostalgia di non appartenere e di non avere una famiglia unita turba la loro dignità individuale – Il tema fondamentale di “Gris de Ausencia” è la ricerca dell’identità perduta con l’esilio, per l’assenza di opportunità nel proprio Paese, per la mancanza di lavoro e per l’impossibilità di costruire il proprio futuro – recita il testo pubblicato online. Cinque maschere antropomorfe che permettono la trasfigurazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un particolare codice espressivo nato dalle suggestioni create dai murales e dai “bamboloni” della Boca, il celebre barrio porteño contraddistinto da una forte impronta italiana – si apprende dal portale web ufficiale. Dialoghi semplici, diretti, scarni – aggiunge la nota pubblicata. Questi gli elementi formali scelti per raccontare una storia di italiani senza Patria”. Prenotazione posti ai numeri: 340.9775471 e 329.7754249. Prevendita biglietti al botteghino del Teatro Fenaroli nei giorni giovedì 23 e venerdì 24 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Teatro Stabile d’Abruzzo e online sul sito web del teatro. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Teatro Stabile d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: teatrostabile.abruzzo.it