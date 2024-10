Teatro, il comunicato: BASTARDE SENZA GLORIA IN SCENA A ROMA

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Teatro Stabile d’Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:Week end in scena a Roma, Teatro Garbatella, dal 18 al 20 ottobre, BASTARDE SENZA GLORIA di Gianni Quinto, adattamento e regia Siddhartha Prestinari, scene e costumi Graziella Pera, disegno luci Marco Laudando, con Gegia, Manuela Villa, Valentina Olla,Sabrina Pellegrino,Eugenia Bardanzellu, Elisabetta Mandalari,Giulia Perini – precisa la nota online. Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo e UAO Spettacoli “Bastarde senza gloria” è un testo contemporaneo che affronta tematiche sociali e vede, ancora una volta, delle donne sul ring della vita, combattere per difendere i propri diritti, in un braccio di ferro con i propri dirigenti d’azienda – viene evidenziato sul sito web. A causa di insindacabili tagli al personale infatti, viene richiesto loro di nominare una collega da fare fuori – Questo spettacolo, che ha matrici drammatiche, è una commedia che vede l’eterno colpo di fioretto tra dramma e comicità, in un mix agrodolce in cui ridere è l’unica possibilità per sopravvivere – E’ una lente d’ingrandimento sulla paura che, anarchica, compie scelte inaspettate e tira fuori il nero seppia dell’anima: io contro te – si apprende dalla nota stampa. La donna in fabbrica: madre, moglie, amante, lesbica o straniera, non smette di essere donna con tutta la sua complessità e fragilità ma indossando sempre la sua fiera ironia – viene evidenziato sul sito web. Si scaglia come un felino, ride di sé stessa, ferisce per sbaglio, uccide se necessario ma rinasce come una fenice, anche a costo di perdere – recita la nota online sul portale web ufficiale.

