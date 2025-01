Teatro, il comunicato: I TRE MOSCHETTIERI A PALERMO

Ultimi eventi e informazioni direttamente dal Teatro Stabile d’Abruzzo:“I Tre Moschettieri – Opera Pop” la nuova versione musicale italiana del più famoso romanzo di Alexandre Dumas prodotta da Stefano Francioni Produzioni e dal Teatro Stabile d’Abruzzo in scena a Palermo, Teatro Golden, venerdì 31 gennaio, ore 21.00.“Tutti per uno, uno per tutti!”, il motto simbolo di un’amicizia incorruttibile, si rinnova in questo spettacolo in cui musica, prosa e danza si intrecciano in un racconto coinvolgente ed emozionante con GIO’ DI TONNO , Vittorio Matteucci, Graziano Galatone nei ruoli di Athos, Porthos e Aramis e il tocco innovativo ed elegante di Giuliano Peparini al quale è affidata la direzione artistica e la regia; le Coreografie sono curate da Veronica Peparini e Andreas Muller, la preparazione dei duelli è del Maestro d’Armi Renzo Musumeci Greco, i Testi scritti da Alessandro Di Zio e le Musiche composte da Gio’ Di Tonno; gli arrangiamenti sono di Giò Di Tonno e Giancarlo De Maria che ha curato anche le orchestrazioni – precisa la nota online. Acquista qui https://www.ticketone – recita la nota online sul portale web ufficiale. it/artist/tre-moschettieri-musical/

