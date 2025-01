Teatro, il comunicato: Il Karma a teatro, la commedia del catalano Xavi Moratò alla sala Mercato

Comunicato rilasciato dal Teatro Stabile d’Abruzzo:Tra una reincarnazione e l’altra due anime, si incontrano nel limbo e scoprono di essere sempre state collegate – recita la nota online sul portale web ufficiale. E’ Karma, commedia del catalano Xavi Moratò che ha debuttato in prima assoluta alla Sala Mercato, interpreti un accattivante Andrea Bosca e una Gaia Aprea in stato di grazia – si legge sul sito web ufficiale. A mettere in scena per la prima volta in Italia il lavoro di questo giovane drammaturgo pluripremiato, il regista Alessandro Maggi che ha anche tradotto il testo – recita il testo pubblicato online. Seguendo le vicissitudini dei protagonisti nel loro metaspazio, si ride e tra tante situazioni paradossali si finisce per riconoscere le distorsioni della nostra società.nel servizio le interviste a Gaia Aprea, Andrea Bosca e al regista Alessandro Maggi

