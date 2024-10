Teatro, il comunicato: IL TSA SUL CANALE WHATSAPP

Ultime dall’Ufficio Comunicazione del Teatro Stabile d’Abruzzo:Il Teatro Stabile d’Abruzzo si dota di un nuovo strumento per esser sempre più vicino alle esigenze del proprio pubblico: il canale WhatsApp, un servizio gratuito, oramai nei cellulari di tutti, che permetterà di ricevere tutte le informazioni inerenti l’attività dell’Ente Teatrale Regionale direttamente sul proprio telefonino – recita il testo pubblicato online. Tutte le info in anteprima sulla nuova Stagione Teatrale Aquilana, sugli spettacoli, le eventuali variazioni di programma o di orari, gli eventi collaterali, le iniziative speciali e le promozioni – precisa la nota online. Fondamentale sottolineare che tutti i messaggini sono inviati dal TSA in modalità broadcast, quindi, nel pieno rispetto della privacy, nessun utente/iscritto al canale potrà vedere gli altri contatti – aggiunge la nota pubblicata. E non è possibile ricevere telefonate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per iscriversi al canale basta inviare un messaggio tramite WhatsApp al numero del botteghino del TSA 3485247096 indicando il proprio nome e cognome + iscrizione canale – si apprende dalla nota stampa. Lo si può fare utilizzando il seguente link https://www.whatsapp.com/channel/0029Vaa6SL9KWEKjZDKKaP26 oppure inquadrando il qrcode presente qui sul sito – riporta testualmente l’articolo online.

