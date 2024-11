Teatro, la nota: MADAME CURIE IN SCENA AD AVEZZANO

Teatro Stabile d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Torna MADAME CURIE elogio dell’invisibile, regia Antonio Silvagni con Stefania Evandro e Alberto Santucci, musiche di Giuseppe Morgante eseguite da Giuseppe Morgante e Germana Rossi – Vi aspettiamo domenica 10 novembre, alle 17,30, Teatro dei Marsi, Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. In replica lunedì mattina per le scuole secondarie della città con la collaborazione del Comune di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Lo spettacolo racconta la vita e la passione di Marie Sklodowska e Pierre Curie, la scoperta del Radio e lo straordinario fenomeno naturale della radioattività. Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo e Lanciavicchio

